Assessor palaciano telefona pedindo para publicar na coluna que o deputado federal coronel Ulysses Araújo (União Brasil) vai apoiar a candidatura de Alysson Bestene para prefeito da capital pelo PROGRESSISTAS. Respondi que publicaria sem problema algum, mas, quem deveria fazê-lo seria alguém da direção do Republicano ou o próprio coronel. Até o momento não se viu uma declaração pública dele a favor de nenhum dos candidatos. Também não revelou se entrará na disputa ou não. O presidente do Republicanos, deputado federal Roberto Duarte, não se manifestou a não ser para dizer que ninguém fala pela sigla, nem mesmo o seu amigo, senador Márcio Bittar (União Brasil). Portanto, com a palavra o coronel.

“Grandeza não é ser forte. É ter força para carregar mais corações”. (Do filme “Extraordinário”)

. Morador do bairro Chico Paulo (Senador Guiomard) manda vídeo mostrando a lambança que a prefeitura está fazendo por lá nesse inverno.

. Quando chove, nem bicicleta anda!

. A situação na zona rural do velho Quinary cansado de guerra também é crítica.

. Pois é, chama do Gilson!

. Em Rio Branco, não é mais “o carnaval”, agora são “os carnavais” da prefeitura e do governo.

. E o povo gosta, cai no samba para esquecer a pobreza, a amargura e a miséria!

. Enquanto o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP/AL) disputa com o Lula o grosso das emendas para administrar o Brasil no lugar do Executivo, o povo assiste o BBB 24, os campeonatos de futebol e o carnaval!

. E a macaxeira entrando na prensa!

. Como dizem os hermanos peruanos:

. Arriba, Brasil!

. Vocês que fazem parte dessa massa/ que passa nos projeto do futuro/ é duro tanto ter que trabalhar/ e dar muito mais do que receber… (Zé Ramalho)

. O presidente da Fundação para a Pesquisa, Moisés Diniz, prepara o terreno para disputar uma vaga de deputado em 2026.

. Vai que é tua, cacique!

. Pesquisa interna do ano passado apontava excelente condição do ex-deputado Antônio Pedro (União Brasil) na disputa em Xapuri.

. Falta de assunto passar a sessão toda discutindo a queda do forro de uma sala na delegacia de polícia na Cidade do Povo.

. Parece o fim do mundo, mas não é!

. Depois do carnaval a cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo. (Do mestre Silvio Martinello).

. “Se for ser candidato sem bala na agulha, nem se arrisque que vai pegar balsa”. (Do Macunaíma, advertindo os pretensos candidatos; bala na agulha é money do fundão eleitoral para aquisição do sufrágio universal, popularmente, o voto.

. É por essas e outras…

. Bom dia!