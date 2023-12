Após seca prolongada, distribuição de água em Epitaciolândia retorna à normalidade

Após uma das piores secas da história recente no Acre, o município de Epitaciolândia voltou a ter o abastecimento de água normalizado, segundo informações do Serviço de Água e Esgoto (Saneacre) divulgadas pela Agência de Notícias do Acre.

O presidente do Saneacre, José Bestene, comemorou a superação da crise. “Buscamos a integração com outros órgãos do governo e podemos dizer que já estamos preparados para enfrentar outra crise de igual tamanho”, avaliou.

De acordo com as informações, a distribuição de água, que anteriormente operava com racionamento severo, agora segue novo cronograma, com intermitência de apenas um dia para cada regional do município.

A mudança representa um alívio para os moradores, que passaram semanas lidando com a escassez de água potável. Contudo, como medida preventiva e educativa, o Saneacre continua a enfatizar a importância do uso consciente, pedindo para que a população evite o desperdício de água.