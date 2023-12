O ex-governador Jorge Viana não vai ficar de fora da política e é nome certo para disputar em 2026, uma das duas vagas para o Senado. A informação foi passada ontem ao BLOG pelo Jorge. A sua candidatura, segundo adiantou, vai atender a um pedido feito pelo presidente Lula, que deverá disputar a reeleição. Mas ressalta que a sua prioridade no momento é colocar o empresariado do estado nas pautas de exportações.

SEM PAI DA CRIANÇA

Não foi por pedido de nenhum político acreano ao ministro Alexandre de Moraes, que os presos pela prática de protestos a favor da ditadura, que acamparam em frente ao quartel do Exército na capital, tiveram seus casos arquivados. Foram liberados pelo STF por não terem praticado nenhum ato violento. Essa criança não tem pai.

PT COM CANDIDATA

Epitaciolândia terá uma candidata a prefeita, que é a tradicional militante petista, professora Neidinha.

CULPA DOS ILUMINADOS

A derrocada do PT no Acre, foi gerada no seio do partido. Com a arrogância dos iluminados da sigla de que poderiam eleger dois senadores, Ney Amorim e Jorge Viana, ambos morreram abraçados. Após esse episódio, o PT perdeu a vaga do Senado, não elegeu um deputado federal, e entrou em parafuso.

COM TRANQUILIDADE

Se o PT tivesse lançado somente o Jorge Viana (PT), este seria eleito com folga, porque os números apontavam nesta direção. Com duas candidaturas, nem mel e nem cabaça.

PESQUISA E PESQUISA

Quando numa pesquisa se mexe na margem de erro para favorecer o candidato do contratado, até cego consegue enxergar. Deu na vista.

SEM FATO NOVO

O MDB nunca divulgou e nunca se escreveu que o deputado federal interino Fábio Rueda (UB) tinha feito acordo de aliança para a disputa da PMRB. Houve suposição. Então, esse anúncio de que o Rueda marchará junto com o senador Alan Rick (UB), não tem nada de novidade política.

MANDATO É QUE PESA

É claro que o Alan Rick (UB), por ser senador, não iria perder o comando do processo sucessório municipal para o Fábio Rueda (UB), que é suplente de deputado federal. Mandato pesa.

ANGÚ COM CAROÇO

A liberação jurídica do ex-prefeito Vando Torquato (MDB), para disputar a prefeitura de Tarauacá, foi uma notícia péssima para o candidato Rodrigo Damasceno (PP), que antes corria como favorito na disputa da prefeitura. O Angú criou caroço.

PACIÊNCIA DE JÓ

O presidente do PT, Daniel Zen, um dos quadros mais lúcidos do partido, está tendo uma costura complicada – recebeu um espólio falido – para reerguer o PT, para a eleição municipal. Quer lançar candidatos a prefeitos onde houver viabilidade.

PESQUISA NA AGULHA

O respeitado instituto Data-Control está com uma pesquisa na agulha, que deverá ser concluída na sexta-feira da próxima semana. Tem credibilidade. Acertou os resultados das várias eleições passadas.

DISPUTA DE CUPIDOS

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis estão numa disputa, para ver quem aparece mais em público com os seus novos amores. O amor é lindo!

DOIS DÍGITOS

O candidato a prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene (PP), tem que chegar em maio com dois dígitos nas pesquisas, para crescer no restante da campanha, ou ficará complicado.

O JOGO É BRUTO

Ou o Alysson Bestene consegue que o governador Gladson Cameli tire dos cargos de confiança todos que não estarão ao seu lado, para forjar uma unidade em torno do seu nome no governo, ou o boi não dança. Na política, não se alimenta a cobra para ser picado mais adiante. O sistema da disputa da PMRB, será bruto.

É NO BICO SECO

Se algum vereador está pensando que terá a sua campanha bancada pelo prefeito Tião Bocalom, tire o cavalo da chuva. Não deu um centavo furado para a campanha ao governo do Petecão.

BESTEIROL POLÍTICO

O prefeito Bocalom não foi secretário de Agricultura do governo petista do Jorge Viana, e depois abandonou o PT? Qual o problema do Marcus Alexandre ter sido prefeito do PT, se mudar para o MDB e ser candidato?

ATÉ QUANDO QUISER

Quando você não mais se sente bem num partido e muda para outra sigla, não há nenhum demérito no ato, faz parte da seara do mundo da política.

CASOS E CASOS

Já presenciei casos e mais casos de políticos que começaram a campanha com três por cento nas pesquisas e venceram a eleição. A eleição se perde e se ganha na campanha, não antes dela. O jogo nem começou.

PARA FICAR REGISTRADO

Se o estádio Arena da Floresta está quase pronto para entrar em funcionamento, se deve ao trabalho do secretário de Educação, Aberson Carvalho. O subsecretário de Esportes, Ney Amorim, chegou ontem ao cargo. Registro para fazer justiça.

COMPLICAÇÃO FEDERAL

A estrada de Cruzeiro do Sul para Porto Walter é importante, mas o fato de terem aberto o traçado sem licença ambiental vai sobrar para a cabeça dos gestores, aguarda o MPF.

PRD 25

A aliança do MDB com o PRD 25 é importante por ser um partido de centro, e se se ter como colocar o nome do vice da chapa na sigla aliada.

FRASE MARCANTE

“Você dá pouco quando dá de seus bens. E quando você dá de si mesmo, é que você realmente dá”. Khalil Gibran.