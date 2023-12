Ministério Público do Acre divulga gabarito preliminar do concurso para servidores

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) tornou público, nesta segunda-feira, 18, o gabarito preliminar da prova objetiva do concurso público destinado à seleção de servidores efetivos da instituição.

Os candidatos podem conferir tanto o gabarito preliminar quanto os cadernos de questões no site oficial do Instituto Verbena, por meio do link. Além disso, o site do instituto contém outros comunicados e as informações principais relacionadas ao andamento do concurso.

O gabarito final da prova objetiva está previsto para ser divulgado no dia 3 de janeiro de 2024. Quanto à prova discursiva, a divulgação do resultado preliminar ocorrerá em 23 de janeiro, com a publicação do resultado final no dia 1º de fevereiro.