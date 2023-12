STJ renova cautelares e afastamento de Gladson pode ser julgado em fevereiro

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta quinta-feira, 14, pela prorrogação de todas as medidas cautelas pedidas pela Polícia Federal e Ministério Público Federal referentes aos investigados e denunciados no âmbito da Operação Ptolomeu, que apura um suposto esquema de corrupção instalado no governo do Acre.

Entre as medidas renovadas por mais de 180 dias, estão a proibição dos mais de 80 investigadores de terem contato um com os outros e de terem acesso a órgão públicos. No caso do governador Gladson Cameli, ele ainda continuará obrigado de informar com antecedência a Justiça quando ter que viajar para fora do Brasil.

Ainda durante a sessão do STJ, foi decidido que 22 de fevereiro de 2024 será a data para que a corte decida se o governador Gladson Cameli será considerado réu ou não. Na mesma data também será analisado se o chefe do executivo será afastado do cargo ou não.

Foi decidido ainda o desmembramento da ação, onde somente o STJ poderá julgar o governador. Os demais denunciados, deverão ser julgados em 1ª instância.