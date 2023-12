Gladson Cameli anuncia antecipação do 13º e pagamento de salários para servidores estaduais

O governador Gladson Cameli anunciou nesta quinta-feira, 14, por meio de suas redes sociais, a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. A boa notícia é que a remuneração extra estará disponível nas contas dos 54.220 mil servidores já no próximo dia 20, quarta-feira, totalizando um montante expressivo de R$ 300 milhões.

Durante o comunicado, o governador aproveitou a ocasião para fazer um apelo aos cidadãos, convidando-os a contribuir com o fortalecimento da economia local neste período natalino. “Nesse Natal, você pode fazer um bem maior para o nosso estado: ao comprar seus presentes aqui, no nosso comércio, você ajuda a movimentar a nossa economia e abrir mais vagas de emprego”, ressaltou Cameli.

Além da antecipação do 13º, o governo do Acre reitera seu compromisso com o pagamento dos salários dos servidores estaduais referente ao mês de dezembro. Os aposentados e pensionistas terão os valores creditados em suas contas na quarta-feira, 27, enquanto os servidores ativos receberão na sexta-feira, 29.

O anúncio reforça o compromisso do governo com o funcionalismo público e contribui para proporcionar um Natal mais tranquilo e uma entrada de ano mais segura para os servidores do Estado.

Para consultar mais informações sobre seus vencimentos, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque pelo endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.