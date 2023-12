Programa RadioAtivo realizado pelo TJAC e parceiros é premiado pelo Conselho Nacional de Justiça

O Programa de Desenvolvimento Profissional e Inclusão Social pelo Trabalho, chamado de RadioAtivo, conquistou o primeiro lugar, na categoria Tribunal, eixo Medida Socioeducativa, no Prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O resultado foi divulgado nesta segunda-feira, 11, às 16h, em cerimônia realizada em Brasília.

A desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Regina Ferrari, recebeu o troféu, como símbolo do reconhecimento pela ação que é fruto da parceria entre o Judiciário por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude (CIJ), a Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e Defensoria Pública estadual (DPE/AC).

Com a premiação as ações, projetos ou programas inovadores voltados para promoção, valorização e respeito dos direitos das crianças, dos adolescentes e jovens são disseminados para que sejam replicados e direitos garantidos.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari recebeu o prêmio junto com José Adriano Ribeiro, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), das mãos do conselheiro do CNJ Richard Pae Kim, que também é Presidente do Fórum Nacional da Infância e da Juventude (FONINJ) e Rafael Souza Cardoso, presidente do Fórum Nacional de Justiça Juvenil. A desembargadora aposentada Maria Penha também prestigiou o evento.

A desembargadora ressaltou que toda criança, todo adolescente, deve ser protegido, deve ter um ambiente seguro para crescer, se desenvolver, consolidar seus valores e, acima de tudo, ter oportunidade a uma boa educação. Segundo ela, infelizmente, não é essa a realidade brasileira, e muitos adolescentes acabam indo para a experiência da internação em um Instituto Socioeducativo. “E cada adolescente que chega neste lugar, significa que falhamos enquanto sociedade”, frisou Ferrari.

“E é diante dessa realidade que criamos o projeto Radioativo. O nome expressa radiar esperança, radiar atenção, radiar carinho, radiar oportunidade. O Radioativo representa acima de tudo a união de instituições que acreditam que a oportunidade ao conhecimento e ao trabalho, são ferramentas transformadoras. O Tribunal de Justiça do Acre agradece imensamente esse reconhecimento, compartilhando este prêmio com nossos parceiros que são fundamentais nessa jornada”, disse a presidente do TJAC.

RadioAtivo

O programa atende adolescentes de todo o estado, que são acompanhados pelas varas da Infância e da Juventude, através de medidas de proteção, e jovens egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Os adolescentes do RadioAtivo participam de programas de aprendizagem do Senai e Senac, com formação técnica-profissional, para depois tentarem uma vaga de emprego, na modalidade Jovem Aprendiz, nas empresas parceiras.

Criado em 2019, o programa ainda conta com o suporte de várias empresas e os jovens selecionados a participarem recebem bolsa de subsídio enquanto estão estudando. Neste ano os beneficiados pelo programa iniciaram o curso de “Programador Full Stack”, com 1492 horas, no Senai, para poderem atuar na área de Tecnologia da Informação, com desenvolvimento e programação web.

Prêmio Prioridade Absoluta

O CNJ realiza a entrega do Prêmio Prioridade Absoluta. Trata-se do reconhecimento a boas práticas voltadas à promoção, valorização e respeito aos direitos das crianças, adolescentes e jovens postas em prática pelo Judiciário, sociedade civil organizada e órgãos do Sistema de Justiça e do poder público. O objetivo do prêmio é proporcionar a troca de experiências e informações entre os órgãos do Sistema de Justiça e do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, assim como do setor empresarial e acadêmico, fomentando a modernização e a eficiência das ações garantidoras dos direitos do público infantojuvenil, a partir do reconhecimento e disseminação de ações de iniciativa de diversas instituições brasileiras.