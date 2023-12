Quando me disseram que o governador Gladson Cameli tinha dado “carta-branca” para a vice-governadora Mailza Assis, negociar alianças em torno da candidatura do Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco, bateu o ceticismo. E, por qual motivo? Porque conheço o Gladson, muda de pensamento político como biruta de aeroporto muda de direção ao sabor do vento. Poderia citar vários exemplos em que mudou de opinião política de uma hora para outra. Mas, vamos ao caso da Mailza. Na sua santa inocência procurou o senador Sérgio Petecão (PSD) por duas vezes, houve um pré-acordo para que o seu grupo apoiasse Alysson para a PMRB, e saíram todos felizes. O tempo passa, o tempo voa, e nada foi concretizado. Não houve nenhum convite do Gladson para uma conversa. A Mailza foi então olhar com lupa a tal carta-branca e descobriu que, na verdade, tinham lhe dado um pedaço de papel em branco e uma caneta sem tinta. Com isso, o que foi acertado com o grupo do senador Sérgio Petecão (PSD) ficou seguro no pincel sem escada e a Mailza virou uma espécie de Rainha da Inglaterra, no seu palácio, gabinete, cargo, mas que não manda em absolutamente nada. Quando foi dada a “carta-branca” deveria ter ficado atenta, quando a esmola é grande, cego desconfia. E, ela ficou no mato sem cachorro nesta breve historieta.

PERDE A ELEIÇÃO

O deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) refugou no convite da direção nacional para disputar a prefeitura de Cruzeiro do Sul, porque sabe que, a médica Jéssica Sales (MDB) saindo candidata, o derrotaria.

SEM ACORDO

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, já recebeu o recado de que, com o atual vice-prefeito Henrique Afonso na chapa, não tem nem discussão para uma aliança com o PSD. No PSD, o nome Henrique Afonso tem sinônimo de veto.

MUITO MAIS

Está fechando o primeiro ano desta legislatura na ALEAC. Pelo seu potencial intelectual, se esperava muito mais protagonismo nos debates do deputado Eduardo Ribeiro (PSD). Seu erro foi perder a independência ao entrar na base de apoio ao Gladson. Passou a ser mais um.

CORAGEM DE PROTESTAR

O destaque deste ano na Câmara Municipal de Rio Branco, foi a vereadora Elzinha Mendonça (PSB). Foi uma voz discordante no coro do amém e sim senhor dos demais vereadores ao prefeito Tião Bocalom. Parlamento sem oposição, vira um simples comércio de um produto só.

VENTO SOPRAR

Perguntei ontem a um assessor do deputado Nicolau Júnior (PP), qual será a sua posição na eleição para prefeito de Cruzeiro do Sul. Me disse que vai esperar para onde o vento das pesquisas vai soprar antes de decidir.

CONTA COM APOIO

Na contabilidade do grupo do senador Alan Rick (UB), o deputado Nicolau Júnior (PP) é tido como apoiador certo da sua candidatura a governador em 2026. E, podendo ser o vice da chapa.

ANDAR DE BAIXO

Para que não paire dúvidas, não estou me referindo às pautas regionais, mas sim em ser destaque e figura carimbada na mídia nacional. Nenhum deputado federal do estado conseguiu participar no chamado alto clero da Câmara Federal.

TIVEMOS O MÁRCIO

Que me lembre, tivemos o Márcio Bittar (UB), que foi primeiro secretário da Câmara Federal e depois Relator do Orçamento. Esse furou a bolha do baixo clero.

NOME FORTE

O ex-deputado Eber Machado – um nome forte para vereador – vai marchar com a candidatura do Marcus Alexandre (MDB) para a prefeitura de Rio Branco. Recentemente fez um ato político grande com seus apoiadores.

DIRETO NOS BAIRROS

Pesa a favor da candidatura do Marcus Alexandre (MDB) ter tratado bem na sua gestão as principais lideranças dos bairros, por isso é bem recebido nas suas andanças.

MARCOU PONTO

Mesmo não tendo influência eleitoral, a ornamentação de Natal da prefeitura de Rio Branco ficou muito bonita e serviu para congregar as famílias de Rio Branco. Ponto para o prefeito Tião Bocalom. Nada ser criticado.

NEM NA APEX

Que fase, essa do Jorge Viana. Perdeu a eleição para governador e agora tem a sua gestão contestada até entre os funcionários da APEX, que virou matéria nacional na mídia.

NÃO DECOLOU

Não consigo encontrar um amigo político da prefeitura de Tarauacá, que tenha me dito que a prefeita Néia (PDT) faz uma boa gestão. Seu erro principal foi passar o mandato querendo trombar e medir forças com o Ministério Público Estadual, e esqueceu de administrar a cidade.

QUE MELHOR FUNCIONA

Das secretarias da prefeitura de Rio Branco, a que melhor funciona é a que trata da limpeza da cidade, comandada pelo secretário Joabe Lira. Tem uma equipe eficiente.

BLOCO NA RUA

No começo de janeiro a prefeita Fernanda Hassem deve anunciar a que partido se filiará o seu grupo político, para a disputa da sua sucessão. Dois partidos na mira: REPUBLICANOS e União Brasil.

VICE QUE NÃO CONTESTE

Que não faça contestação. Esse é o principal requisito do prefeito Tião Bocalom para a escolha do seu vice.

APOSTA ERRADA

Tem figura dentro do governo com o secador ligado contra a candidatura de Alysson Bestene (PP) a prefeito de Rio Branco, para que desista. O secador vai queimar, o Alysson vai levar a sua candidatura avante.

FALA DO BRUXO

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, é uma espécie de bruxo na política brasileira. Frase dele em entrevista ontem, na GLOBO NEWS: – “O Lula só perde a eleição se errar muito no seu governo, sabe ganhar eleição”.

DINO NO STF

Na avaliação do senador Márcio Bittar (UB), que votará contra, o nome de Flávio Dino será aprovado para o STF no Senado. Diz não ter dúvida disso.

TRAULITADA NO PT

“Muitas vezes, o PT acha que tem a verdade do Planeta”. A frase não é de nenhum bolsonarista, mas do presidente Lula.

FRASE MARCANTE

“Escreve na areia a falta dos teus amigos”. Ptágoras.