No Acre, Policiais Civis concluem 2° curso de piloto policial de drone

Entre os dias 4 a 9 de dezembro, os policiais civis Yves Fernando da Costa e José Francisco Chave concluíram o 2º Curso de Piloto Policial de Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, popularmente conhecido como drone. O curso foi promovido pela Força Nacional e realizado em Brasília (DF) e contou com recursos do Fundo Nacional de Segurança (FNS), no eixo de valorização do servidor.

“A iniciativa faz parte da gestão que busca proporcionar constante capacitação aos policiais civis, visando aprimorar suas habilidades e modernizar as técnicas de investigação”, informou o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Henrique Maciel.

O delegado-geral ressalta ainda que a gestão empenha-se em garantir que a capacitação alcance todos os policiais, inclusive os que atuam no interior. O curso em questão contou com a participação de um policial da capital e outro do interior, reforçando o compromisso em descentralizar as oportunidades de treinamento e promover a igualdade de acesso às capacitações.

O uso de drones na atividade policial tem se mostrado uma ferramenta eficaz para diversos propósitos, como monitoramento de áreas de difícil acesso, apoio em operações táticas e busca e salvamento. A conclusão bem-sucedida desse curso reforça a preparação da Polícia Civil para lidar com os desafios contemporâneos, contribuindo para a segurança pública e o combate eficaz à criminalidade.