Os editais do concurso do Ifac: inscrições até 27 de dezembro

Pet Economia Ufac – Foram publicados dois editais referentes ao concurso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) com objetivo de preencher 96 vagas com ocupações de níveis médio, médio/técnico e superior.

As seleções estão sendo organizadas e executadas sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

As vagas deste concurso serão destinadas à ampla concorrência, observada a reserva de vagas para pessoas com deficiência e autodeclaradas negras. O prazo de validade será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual prazo.

As oportunidades deste edital são destinadas à carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico – EBTT, com oportunidades para pessoas com nível superior.

Os requisitos adicionais podem variar e devem ser conferidos no edital de abertura. As remunerações ofertadas variam de R$ 5.362,69 a R$ 10.481,64 para trabalhar em jornadas de 40 horas semanais, em tempo integral, com dedicação exclusiva. As inscrições para participar do concurso Ifac devem ser realizadas a partir das 14h do dia 27 de novembro até as 23h59 do dia 27 de dezembro de 2023, no site da banca organizadora.

O valor da taxa de participação varia conforme o cargo pretendido, sendo: • Nível médio: R$ 84,00; • Nível técnico: R$ 90,00; • Nível superior: R$ 120,00; • Ocupações de Professor: R$ 140,00

As provas objetivas de múltipla escolha serão realizadas na data prevista de 18 de fevereiro de 2024, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, fase com caráter eliminatório e classificatório.