Escola Pública de Saúde será implantada no Acre

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e a Secretaria de Estado de Saúde assinaram termo de cooperação técnica para a implantação da Escola Pública de Saúde do Acre. A reunião com representantes das pastas foi realizada na manhã desta quarta-feira, 29, na sede do instituto, em Rio Branco.

O projeto está em processo de reativação. Para tanto, o Ieptec vai ceder as instalações da Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, na capital, onde serão realizadas as capacitações para os profissionais da saúde do Estado. “É um projeto que além de qualificar esses servidores, também vai auxiliar com pesquisas na área. O Ieptec vai disponibilizar um dos blocos da Escola Maria Moreira para que seja implantada a Escola Pública de Saúde”, disse a chefe do Departamento de Planejamento e Orçamento do Ieptec, Aldenice Ferreira.

A Escola Pública de Saúde será responsável pela formação superior, residências médicas e especializações, enquanto a escola da Rede Ieptec dará continuidade à oferta na formação técnica de nível médio. “Ter a Escola de Saúde Pública junto com a escola técnica só vem a acrescentar à saúde do estado, e é uma parceria que tem tudo pra dar certo”, complementou a coordenadora da Escola Maria Moreira, Glacimar Alves.

“É um sonho da gestão reativar a Escola Pública de Saúde, e essa parceria com o Ieptec é algo muito positivo, pois o Ieptec entra com a experiência que tem na área da gestão da educação, e nós, da Sesacre, com a expertise na área da saúde. Na Escola Maria Moreira teremos um espaço bom, e aparato tanto de ensino quanto de pesquisa em um só lugar”, ressaltou a secretária adjunta da Sesacre, Ana Cristina Moraes.

“Essa é mais uma parceria que o Ieptec tem o prazer de fechar com a Sesacre. É uma honra para nós poder ceder espaço em uma de nossas unidades para capacitar os servidores da Saúde”, acrescentou o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley.