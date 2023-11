Tadeu Hassem denuncia falta de energia no 5º Batalhão da PM de Brasiléia

Na sessão desta terça-feira (21) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tadeu Hassem (Republicanos) expressou sua preocupação com duas situações críticas que afetam diretamente a população do Alto Acre.

O parlamentar destacou a falta de gerenciamento e a incompetência no Alto Acre, região de fronteira com a Bolívia, onde o comando do quinto batalhão da Polícia Militar de Brasiléia enfrenta sérios problemas de infraestrutura.

“Sem energia, a estrutura está às escuras, impossibilitando o registro de ocorrências e comprometendo a central de monitoramento da região. A situação é tão séria, que chegou ao ponto de o comando local do pedir aos soldados que levassem vela de casa para o órgão. Isso é constrangedor. Faço um apelo ao governador Gladson pois acredito que ele não tem essa informação. É necessária uma intervenção urgente para evitar um cenário ainda mais caótico”, disse.

Epitaciolândia: Saneamento Básico em Colapso e Falta de Planejamento

Tadeu Hassem também trouxe à tona a crise no abastecimento de água em Epitaciolândia, onde segundo ele, o departamento de água da Saneacre entrega água às famílias, creches e órgãos públicos apenas uma vez a cada oito dias.

O deputado questionou a ausência de um plano de contingência para momentos de crise e enfatizou que a escassez de água não pode ser atribuída apenas à falta de chuvas, mas sim à falta de um planejamento eficaz. Ele concluiu seu discurso clamando por ações imediatas do governo estadual para solucionar essas questões prementes.