Proposta por Afonso, Aleac instala Comissão Especial para fortalecer relações internacionais

Na manhã desta terça-feira (21), os trabalhos no Plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foram suspensos após o grande expediente, para a oficialização da instalação da Comissão Especial Internacional. A proposta, apresentada pelo deputado Afonso Fernandes (PL), visa aprimorar as relações do Estado com países vizinhos, com foco especial nos laços com Peru e Bolívia, fronteiriços ao Acre.

Afonso Fernandes expressou sua gratidão pela presença dos colegas parlamentares e ressaltou a importância da iniciativa. Em sua fala, ele destacou que a comissão, formalmente proposta em junho passado, representa um esforço conjunto do legislativo, executivo e sociedade organizada.

“A instalação da comissão marca um passo significativo na busca pelo desenvolvimento regional, reconhecendo a relevância das relações internacionais. Enfatizo a necessidade de estreitarmos laços com os países andinos, considerando-os como parceiros estratégicos para o crescimento do Acre”, disse o parlamentar.

Entre os objetivos da Comissão Especial, destaca-se a promoção da integração econômica, política, social e cultural dos povos andinos e da América do Sul. Além disso, ela visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações, com princípios fundamentais como a prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos.

A reunião também teve como foco a definição da presidência e vice-presidência da comissão, que ficaram a cargo da deputada Antônia Sales (MDB) e Afonso Fernandes, respectivamente. Também farão parte do grupo os deputados: Tadeu Hassem (Republicanos) Edvaldo Magalhães (PCdoB), André Vale (Podemos) e Adailton Cruz (PSB).