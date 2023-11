Workshop no Cemaden reuniu pesquisadores para estudos dos impactos climáticos no Acre

O evento faz parte do acordo entre os governos do Brasil e Reino Unido, com apoio do Newton Fund, no desenvolvimento de pesquisas avançadas pela Parceria Ciência para Serviços Climáticos no Brasil (CSSP-Brasil) entre instituições brasileiras e britânicas.

O workshop foi organizado pelo Cemaden/MCTI, pela Universidade de São Paulo (USP), pela Universidade de Oxford (Reino Unido) e pela agência climática britânica Met Office.

A pesquisadora do Cemaden, Liana Anderson – especialista em risco e impactos de incêndios na vegetação e coordenadora do workshop – destacou a importância do trabalho de identificação das causas e impactos climáticos no Acre. “Os resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos na semana permitirão entender a magnitude que as mudanças climáticas causaram nos eventos de secas e onda de calor no sudoeste da Amazônia durante o ano de 2020 e as inundações de 2021, assim como seus impactos. Este entendimento é crucial para pensarmos em caminhos para mitigação de tais impactos, assim como estratégias de adaptação que precisamos desenvolver para minimizar os danos em nossa sociedade e meio-ambiente.”

A técnica-chefe da Sala de Situação da Secretaria do Meio Ambiente do Acre, Ylza Lima, participante do evento junto à equipe de seu estado, destacou a importância da participação do projeto e da contribuição das informações detalhadas dos eventos do Acre: “Agregar as informações científicas e fazer parte das análises da pesquisa de impactos no Acre, nos permitiu ter o acesso direto, em tempo real, dos dados meteorológicos e hidrológicos nacionais pela Plataforma SALVAR do Cemaden.”, afirma a pesquisadora do Acre, enfatizando a importância do intercâmbio local e nacional. “Participar dessa pesquisa nos permitiu obter outra percepção, com ótica diferente, numa perspectiva nacional da temática. Além disso, os resultados permitirão implementar políticas públicas”.

O hidrólogo da Sala de Situação do Cemaden, Alex Ovando, especialista em extremos hidrológicos, explicou a metodologia empregada para as análises e estudos dos eventos do Acre. “ Foram organizadas duas equipes: uma para a distribuição dos eventos ocorridos no período de 2020 a 2021. Serão analisados se esses eventos foram provocados pelas mudanças climáticas”, explica o hidrólogo. “ A outra equipe fará a identificação dos impactos ocorridos nesse período. Os resultados poderão apontar formulação de planos e estratégias de enfrentamento.”

Sobre o VIEWpoint Brasil

O VIEWpoint Brasil compartilha recursos para profissionais que tomam decisões relacionadas às mudanças climáticas por meio de demos, vídeos, notas explicativas, notas informativas e artigos em linguagem acessível. Os recursos são baseados no trabalho do projeto de pesquisa Parceria Ciência para Serviços Climáticos (CSSP, na sigla em inglês) Brasil, apoiado pelo Newton Fund do governo do Reino Unido. Produz conteúdo científico colaborativo fundamental para o desenvolvimento de serviços climáticos, que apoiam o desenvolvimento econômico resiliente ao clima e o bem-estar social.

O VIEWpoint Brasil é oferecido pelo Instituto para Análises Ambientais (IEA, em inglês), com sede na Universidade de Reading, Reino Unido