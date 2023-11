Saiu mais uma convocação de acadêmicos aprovados no 1o Processo de Avaliação e Seleção de Estagiário do MP

Nesta quinta-feira, 16, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, tornou pública a terceira convocação dos acadêmicos aprovados no I Processo de Avaliação e Seleção de Estagiário para o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva.

A lista dos estudantes convocados está no Diário Eletrônico do MPAC, edição de hoje. Os candidatos relacionados possuem 15 dias corridos, nos termos do art. 24 do Ato PGJ n. 096/2018, para apresentar os documentos da lista disponível no site do processo seletivo (ceaf.mpac.mp.br/i-processo-de-avaliacao-e-selecao-de-estagiario-remunerado-mpac-2022/), sob pena de desclassificação.

Os documentos devem ser entregues à Diretoria de Gestão com Pessoas do MPAC, localizada no edifício-sede, centro da Capital.

Os candidatos poderão optar por realizar o exame médico de sanidade física no Centro de Especialidades em Saúde (CES), localizado na Rua Benjamin Constant, 937, Centro, Rio Branco/AC, nos dias 27 a 30 de novembro, mediante agendamento prévio por meio do número 3212-5200.

Agência de Notícias do MPAC