Na Câmara, secretário de Bocalom diz que receitas da prefeitura crescem apesar das perdas

Atendendo a requerimento do vereador Ismael Machado, a Câmara Municipal de Rio Branco realizou na segunda-feira, 13, uma audiência pública no qual debateu o relatório resumido da Execução Orçamentária do 4° Bimestre e Relatório da Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre de 2023, do Poder Executivo Municipal.

A audiência contou com a presença de:

• Wilson José Das Chagas Sena Leite – Secretário Municipal De Finanças De Rio Branco;

• Euzébio Pinheiro – Diretor De Orçamento – Secretaria Municipal De Planejamento De Rio Branco (SEPLAN);

• Carlos Fábio – Contador Da Secretaria Municipal De Finanças De Rio Branco;

• Renata Costa – Contadora Da Secretaria Municipal De Finanças De Rio Branco;

• Adilio Almeida – Divisão De Contabilidade De Dívidas Públicas (SEFIN);

• Sandy Lopes – Contador Da Divisão De Dívidas Públicas (SEFIN)

O secretário municipal de finanças Wilson Jose destaca a capacidade de pagamento da capital e compromisso da gestão em manter classificação, “O município tem mantido um crescimento mesmo com a perca de arrecadação, Rio Branco tem demostrado bons resultados, referente a sua capacidade de pagamento. Um dos únicos impostos em que apresentamos um valor negativo, é o valor de 1.6 % de IPTU por conta da remissão de impostos com aqueles atingidos pela alagação”, explica.

“Nós estamos classificados como (A) com as obrigações financeiras, também estamos classificados como (A) em ter disponibilidade de caixa e destaco que pouquíssimas capitais do Brasil possuem essa classificação. Então, a nossa gestão tem esse compromisso de manter a classificação, observando sempre a suas receitas e dispensas para que isso não comprometa o orçamento da gestão. É motivo de orgulho de toda a equipe da prefeitura, e em especial da equipe de planejamento da secretaria de finanças”, complementa.

O diretor de Orçamento da SEPLAN, Euzébio Pinheiro evidencia que os valores da receita têm ficado maiores que o da arrecadação. “O secretário de finanças mostrou um trabalho que a gente tem da área técnica da prefeitura, temos conseguido manter esses números muito bons, nós ficamos entre os primeiros colocados, isso não é fácil, porque a despesa pública principalmente hoje está crescendo e os valores estão ficando maiores do que o crescimento da receita e precisamos ter esse equilíbrio”.

“A administração pública é do mesmo jeito, isso não é simples para a gente fazer, então espero que a população verifique que a gente precisa arrecadar mais, as pessoas precisam recolher seus impostos. A população precisa da ajuda da prefeitura, do Estado, da União, e nós precisamos dessa ajuda”.

O autor do requerimento Ismael Machado agradece pelo trabalho feito e apresentado dos órgãos responsáveis e compromisso com a população de Rio Branco. “É motivo de alegria estarmos cumprindo mais uma vez o que determina a constituição federal. É nosso papel fiscalizar e exigir, agradeço pela cooperação, trabalho, como vimos aqui tem apresentado resultado e transparência. Isso nós dar tranquilidade para continuar nosso trabalho de fiscalização e com o propósito da CMRB e com a população”. (Por Emely Azevedo e Fernanda Maia, estagiárias de Jornalismo na CMRB)