Longo destaca digitalização de procedimentos da Vigilância Sanitária

O deputado Pedro Longo disse nesta terça-feira (14) que visitou a Secretária de Saúde acompanhado de representantes do sindicato das farmácias, que apresentaram pauta acerca da Vigilância Sanitária do Estado. O secretário Pedro Pascoal anunciou que pretende digitalizar os procedimentos até o fim do ano.

“Mensalmente o farmacêutico tem de levar relatório físico, uma burocracia tremenda. Imagine vindo de Jordão, Santa Rosa do Purus via táxi?”, questionou Longo.

Ele disse ainda que recebeu informes importantes sobre a saúde do Estado, como a convocação de mais 458 servidores concursados.

E há outras boas novas, como a liberação dos R$17 milhões para conclusão da nova maternidade de Rio Branco -mas há várias obras a serem destacadas entre os investimentos em andamento.

