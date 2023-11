Prefeitura amplia capacidade de destinação do lixo na UTRE de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco está prestes a concluir a obra de implantação da uma nova célula do aterro sanitário da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (UTRE). Na tarde desta sexta-feira (10) a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) esteve no local para fazer uma visita técnica com o objetivo de verificar o andamento das operações.

Esta será a quarta célula da unidade e encontra-se em fase de impermeabilização. Ao todo, são 03 células sendo que a terceira já encontra-se em fase final de operação, tendo atingido a capacidade máxima de aterramento, conforme explicou o secretário Carlos Nasserala.

“O resíduo sólido da nossa cidade, de todas as casas do nosso município, é destinado a essa localidade aqui. Nós estamos concluindo a terceira célula, ela está ficando cheia, vai ser terminada agora e nós vamos iniciar o trabalho de recebimento do resíduo sólido da cidade de Rio Branco nessa quarta célula, que deve ficar pronta por volta do dia 15 de dezembro”.

O secretário disse ainda que o investimento é um compromisso da gestão municipal com o meio ambiente.

“É um compromisso da nossa gestão, do nosso prefeito, é um valor vindo de recurso próprio e fica em torno de R$ 5,8 milhões, que está sendo destinado à população de Rio Branco”.

O coordenador da Utre, Kemil Lima acrescentou que a estimativa é de que cerca de 210 toneladas de resíduos sólidos sejam depositadas diariamente na unidade e que cada célula tem o tamanho médio de 2 a 3 hectares e o período de operação estimado em dois anos e meio.

Ou seja, trata-se do local destinado aos resíduos considerados rejeitos e antes de entrar em operação a célula passa por toda uma estruturação para que o material orgânico seja depositado adequadamente e ao se decompor não contamine as fontes de água natural e nem polua o ar que respiramos.

“Os resíduos sólidos domiciliares são destinados para cá para UTRE então, quando eles chegam aqui na UTR, eles passam pelo setor de pesagem, esse setor de pesagem faz uma triagem desses materiais, o que é passível de ser reciclado, o que é passível de ser tratado como resíduo orgânico vai pros seus setores e o rejeito, a parte que não tem mais aproveitamento, ela vem aqui pra nossas células de disposição final de resíduo. Chegando aqui, é feito todo um processo de espalhamento, compactação e recobrimento desses materiais”, detalhou.

Como parte do conjunto de ações da correta gestão dos resíduos sólidos adotada pela Prefeitura de Rio Branco, a Utre é a única unidade em todo o estado a transformar em adubo o material orgânico que é coletado por meio da compostagem.

O secretário adjunto da Semeia, Emerson Leão, destacou que com isso a Utre é referência e lidera o consórcio intermunicipal de resíduos sólidos do Acre, do qual o prefeito Tião Bocalom é presidente.

“Isso foi uma preocupação da gestão do prefeito Tião Bocalom. Essa célula vai ser utilizada e a outra também a partir do ano que vem ela vai servir para receber de mais seis municípios do Alto Acre. Rio Branco faz parte do consórcio e o prefeito Bocalom é presidente do consórcio intermunicipal. Os 22 municípios fazem parte desse consórcio e o Baixo Acre com certeza eles vão vir pra cá também trazer todo o seu resíduo”.

Com mais essa ação, a Prefeitura de Rio Branco reafirma seu compromisso a sustentabilidade ambiental para esta e para as futuras gerações.

“É satisfatório saber que nós temos aqui 80 hectares. Essa área que dá 80 hectares, apesar que 19 hectares quase 20 é de APP [Area de Proteção Ambiental], mas a gente tem mais ou menos 15 anos estar utilizando essa área de terra aqui”, frisou.