Cinco anos depois, fonte do Palácio Rio Branco é iluminada após revitalização

Um dos cartões-postais da cidade, a fonte luminosa, localizada em frente ao Palácio Rio Branco, acendeu suas luzes ao entardecer desta sexta-feira, 10. Colocar a fonte em funcionamento faz parte de um projeto de revitalização que o governo do Acre está executando nos principais pontos turísticos localizados no centro da capital.

A equipe técnica da Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) realizou serviços na estrutura da fonte e recuperação de todo o sistema elétrico, inclusive do módulo que controla automaticamente o jogo de luz e o jato de água, além de pintura com tinta de alta resistência.

O funcionamento da fonte luminosa encantou Maria Mireide Souza, agricultora aposentada, residente de Epitaciolândia, que estava de passagem pela capital juntamente com seus familiares. “Muito bonito, muito bom! É um atrativo para as pessoas virem conhecer, eu com certeza voltarei mais vezes para ver”, declarou a aposentada.

O presidente da Saneacre, José Bestene, afirmou que é uma satisfação ter colaborado para a revitalização da fonte luminosa: “Estou feliz em poder colaborar com o reavivamento dos espaços culturais de Rio Branco. E buscar recuperar não só aqui, mas outros locais, como a Praça do Seringueiro, atrás do palácio, o Canal da Maternidade, a Praça da Revolução, em frente da Polícia Militar, para que a possamos melhorar e criar mais atrativos”, afirmou o presidente.

Segundo Josilene Ramos, engenheira elétrica e gerente de manutenção elétrica, afirmou que foi uma união de forças que para recuperação da fonte: “Após a primeira reunião, ficou definido que a manutenção elétrica, hidráulica e mecânica ficaria por responsabilidade da Saneacre, assim como a instalação de uma bomba nova, a troca de toda parte hidráulica e as luzes. Estou muito orgulhosa do trabalho de nossa equipe”, declarou a engenheira.

A revitalização contou com a colaboração da Secretaria de Governo (Segov), de Planejamento (Seplan), da Fazenda (Sefaz), de Obras Públicas (Seop), do Meio Ambiente (Sema), Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).