A nomeação esta semana do ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS), para uma subsecretaria do governo, foi uma prova de que o governador Gladson Cameli brinca de cabra-cega com o senador Sérgio Petecão (PSD), foto, a quem vem empurrando com a barriga uma aliança partidária, que mais parece uma novela mexicana, daquelas que nunca termina. Se Gladson pretendesse ter o senador Petecão numa aliança para a disputa do PMRB, já teria se manifestado e tomado a iniciativa como fez com o Ney Amorim. Acorda, Petecão! Alguém precisa, também, dizer ao Petecão, que assessores do governador são contra a parceria. Esse cenário está ficando muito mal para a imagem do senador, que passa a impressão de estar implorando uma aliança com o governador, mesmo dizendo que não é isso. Já é consenso no seu grupo político que chegou a hora do Petecão decidir logo quem vai apoiar para prefeito, porque a sua imagem está ficando mal perante o eleitor que assiste esta Ópera-Bufa. Chegou a hora do Petecão deixar de virar um joguete do Gladson. A não ser que esteja gostando de encenar o papel.

RAIA DO RIDÍCULO

O prefeito Tião Bocalom precisa ter um mínimo de autoestima. Já foi enxotado publicamente pela cúpula do PP, e ainda continua aspirando disputar a reeleição pelo partido. A sua insistência – ou birra – chegou na raia do ridículo.

CANDIDATO DEFINIDO

O PP definiu que o secretário Alysson Bestene (PP) será o seu candidato a prefeito de Rio Branco. E, ponto final!

É OUTRA HISTÓRIA

Agora, se a candidatura de Alysson Bestene (PP) vai decolar, é outra história, vamos saber na campanha.

NÃO FICA NINGUÉM

Conversei ontem com uma figura do governo que conhece os humores da vice-governadora Mailza Assis. “Anote o que vou falar, quando ela assumir em definitivo o governo, não vai deixar ninguém que não lhe apoie em cargo de confiança. Ela é tinhosa,” destacou.

MANIA DE PERSEGUIÇÃO

A prefeita de Tarauacá, Néia, tem mania de perseguição, posou na reunião recente da AMAC como se fosse uma mártir. O MP não faz no município nada além, a não ser cumprir o seu papel de fiscalizar a gestão pública. Isso não é perseguir.

TUDO ENCAMINHADO

O BLOG tem a informação de que a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, está em tratativa adiantada para a filiação do seu grupo no PP, partido pelo qual sua candidata Suly Guimarães, disputaria a sua sucessão. A fonte é confiável.

BALÃO NO CASAL

A se confirmar a notícia, a prefeita Fernanda Hassem daria um balão político no casal Dêda-Deputada Maria Antônia (PP), que pretende ter o comando do PP, para lançar um nome a prefeito. O domínio do PP de Brasiléia virou uma queda de braço.

QUEDA POR TABELA

E, se a prefeita Fernanda Hassem vencer, ainda impediria o ex-vereador Joelson Pontes de disputar a prefeitura de Brasiléia pelo PP, como ele pretende e está em campanha.

NADA SATISFEITOS

Setores do PSD não estão nada satisfeitos com o presidente do diretório municipal, deputado Eduardo Ribeiro (PSD), sob o argumento que estaria apático na formação da chapa de candidatos a vereadores na capital.

NÃO MARCHARÁ

O Jeferson Pururuca, que foi figura de proa do PSD nas campanhas de vereador e deputado, não marchará nessa eleição com o PSD. Firmou acordo para apoiar a candidatura de Alysson Bestene para a PMRB, independente da posição do PSD.

PUXA E ENCOLHE

Enquanto não sair a licitação da prefeitura de Rio Branco para contratar uma empresa para tocar o serviço público municipal de transporte coletivo, vai ficar esse puxa e encolhe dos donos da empresa Rico com a prefeitura, com a banda podre sobrando para os usuários.

JUNTOS E MISTURADOS

A direção nacional do PT liberou os diretórios para fazer coligações nas disputas das prefeituras, inclusive, com o PL. O PL é a sigla do Bolsonaro.

NÃO TEM JOGO

Mas, no Acre, uma aliança PT-PL não vai acontecer. O PL no estado é comandado pelo grupo do senador Márcio Bittar(UB), um político de direita, que tem aversão ao PT.

TUDO INDICA

A vereadora Lene Petecão (PSD), que voltou para a base do prefeito Tião Bocalom, deve apoiar a sua reeleição. Neste caso, baterá de frente com o irmão e senador Petecão (PSD), que não apoiará a reeleição do Bocalom.

CARA DE CENTRO

O presidente do MDB, Flaviano Melo, tem dito abertamente que o nome do vice na chapa do Marcus Alexandre (MDB) para a PMRB, tem de ser alguém com perfil de centro. Não quer a chapa com a cara da esquerda.

NENHUM MOVIMENTO

Falando em composição política, não deve haver por parte da cúpula do MDB, nenhum convite para colocar o ex-governador Jorge Viana (PT), no palanque da chapa do partido que disputará a PMRB. Se o JV manifestar apoio ao Marcus, será por uma decisão pessoal. Foi o que ouvi ontem de um dos cabeças brancas do MDB.

BASE ESFACELADA

Depois do episódio da rejeição do pedido de empréstimo de 340 milhões de reais pelos vereadores, deve ter caído a ficha do prefeito Bocalom, que não contará com sua base na campanha. É uma base esfacelada e que passa longe da unidade.

CHAPA ENCORPADA

Até aqui a chapa mais encorpada de candidatos a prefeito – a maioria liderando as pesquisas – é a do MDB, que pode sair grande da eleição municipal.

NÃO SERÁ AGRADÁVEL

Não esperem uma candidatura do deputado Clodoaldo Rodrigues (REPUBLICANOS) a prefeito de Cruzeiro do Sul. Principalmente, se a Jéssica Sales (MDB) for candidata.

MUITO IMPROVÁVEL

É muito, mas muito improvável que o deputado federal Ulysses Araújo (UB) seja candidato a prefeito da capital, como quer o senador Alan Rick (UB). O Ulysses sabe que não seria favorito.

NÃO FALEI……

Não falei, que a bancada federal do Acre fazia caras e bocas, quando anunciava que lutava para baixar o preço das passagens? O preço voltou a subir.

FRASE MARCANTE

“Em política nada se perde e nada se transforma – tudo se corrompe”. Millôr Fernandes.

NÃO VAI DEMITIR

O BLOG tem informação de que o prefeito Bocalom não vai entregar na bandeja aos vereadores a cabeça do chefe de gabinete, Valtim. Mesmo sendo hoje odiado entre os vereadores e terceiros, será mantido no cargo.