Concurso temporário do Detran avança para nova fase: entrega de documentos

Na edição do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta sexta-feira, 10, o governo do Acre publicou, por meio da Sead e do Detran, a convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior para o Detran.

Os dados da lista de convocação seguem na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição, nome, nota e classificação, podendo ser conferida a partir da página 12 do Diário Oficial, ou, por meio deste link, juntamente com a lista de documentação exigida para a contratação.