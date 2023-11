Mais de 70% da população do Acre acessam a internet e 600 mil pessoas tem celular

Em 2022, 582 mil pessoas acima de 10 anos de idade acessaram a internet no Acre, número que corresponde a 70,1% da população. Um número maior, de 601 mil pessoas nessa faixa etária, possuíam telefone celular para uso pessoal.

No país, entre as 185,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade, 87,2% (ou 161,6 milhões) utilizaram a Internet no período de referência (últimos três meses anteriores à entrevista), ante 84,7% em 2021. É o que mostra o módulo Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgado hoje pelo IBGE.

A região com maior percentual de usuários da internet segue sendo o Centro-Oeste, influenciado pelo Distrito Federal, que tem a maior proporção (96,6%) de usuários entre as 27 Unidades da Federação. As regiões Norte (82,4%) e Nordeste (83,2%) permaneceram com os menores resultados, mesmo apresentando as maiores expansões entre 2021 e 2022: 6,1 pontos percentuais (p.p.) e 5,1 p.p., respectivamente.

Entre as pessoas sem instrução, 39,4% acessaram a internet, percentual bem inferior ao dos demais grupos de escolaridade, como as pessoas com ensino superior incompleto (98,7%) e com superior completo (98,2%).

