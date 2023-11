Governo investe R$5 milhões em reforma do Hospital de Feijó

Um investimento do governo do Acre vem sendo feito no Hospital-Geral de Feijó, que vai beneficiar mais de 30 mil habitantes com a promoção de qualidade de vida, ampliando a oferta dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

Orçada em R$ 5 milhões, a obra de reforma e ampliação da unidade avança, gerando emprego e renda para dezenas de famílias locais. O gerente-geral Wirley Silva destaca que a intervenção é a primeira de grande envergadura feita no Hospital, que tem 83 anos de fundação.

“Toda população de Feijó e os trabalhadores da unidade são gratos ao governo pela atenção especial dada à nossa unidade e pelo investimento que nos dará melhores condições de cuidar dos nossos pacientes”, pontuou o gestor.

A primeira etapa da reforma contempla o bloco I da unidade, com troca de piso, parte elétrica e forro, além de nova pintura e outras benfeitorias. Além disso, o governo concluiu a fase de ampliação.

“Melhorar a saúde dos acreanos tem sido prioridade da gestão Gladson Cameli. Com esforços do secretário Pedro Pascoal, seguimos levando melhoria para as unidades, contratando profissionais, e focados no desenvolvimento do projeto de humanização do setor, que leva os serviços para mais próximo dos acreanos, devolvendo dignidade à população”, ratificou Rafael Gomes, assessor técnico da Coordenação Regional de Saúde do Juruá, Tarauacá e Envira.