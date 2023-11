Aleac diminui abismo entre a Casa do Povo e os donos da casa, o povo

Em breve o Poder Legislativo entrará em recesso. Pode-se afirmar, sem receio, que este foi um dos anos mais produtivos de sua história. A Mesa Diretora conseguiu romper com as fronteiras dos debates (na maioria das vezes pessoais e partidários) elevando seu poder de articulação política para a solução dos grandes e graves problemas do estado, além de aproximar os deputados das regiões mais isoladas não apenas geograficamente, mas separadas pela falta de ações e políticas públicas.

Reuniões, encontros, eventos e audiências realizadas nos municípios do interior marcaram a nova gestão. Os deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PROGRESSISTA), presidente e secretário respectivamente, diminuíram o abismo que havia entre a Casa do Povo e o dono da casa, o povo. A presença de famílias dos sem-terra do “Terra Prometida”, por exemplo, acampados às portas da instituição, foi caracterizada pela tolerância, solidariedade e medição com o poder executivo até a solução adequada.

Também não foram poucas as viagens da Mesa Diretora à Brasília em busca de apoio da bancada federal e do governo do presidente Lula para políticas de Segurança, Educação, Saúde, Esporte, Meio Ambiente e de desenvolvimento econômico. A presença do Acre através do Legislativo em atividades internacionais revelou um Acre, estado da Amazônia, comprometido com o planeta em tempos tão hostis à vida. Resta agora o esforço concentrado para a votação dos projetos e o recesso até que venha o novo ano.

“Pela ordem, senhor presidente: O princípio da oralidade que vale tanto escrito como falado”.

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) encontra-se em Brasília acompanhado do secretário Alysson Bestene.

. A deputada federal Socorro Neri, presidente estadual do PP, acompanha os dois nos Ministérios.

. “Para bom entendedor, meia palavra basta”, garante um dos dirigentes do partido PROGRESSISTA fazendo referência a pré-candidatura de Alysson a prefeito no ano que vem.

. A propósito (como diz o Sílvio Martinello), a vice-governadora Mailza Assis articula com partidos e lideranças políticas o apoio ao nome de Alysson Bestene.

. A conversa não foi apenas com o PSD do senador Sérgio Petecão.

. É bom não descartar o apoio do União Brasil, comandado pelo senador Alan Rick, ao candidato do governador Gladson Cameli.

. Aliás, a única chance de a “direita” apoiar Marcus Alexandre seria ele se distanciar do PT, PC do B e demais partidos de esquerda.

. Porém, vale sempre lembrar que qualquer caminhada a sede da prefeitura na Praça da Revolução será sempre árdua, difícil e cheia de percalços.

. Enquanto as tricas e futricas políticas acontecem, o prefeito Tião Bocalom vai tocando a gestão com muito esforço e trabalho;

. A próxima novidade é a apresentação do protótipo das “Mil e Uma ou Duas Dignidades”.

. Além de Marcos Alexandre, Leila Galvão e Jessica Sales (todos muitíssimos bem avaliados em pesquisas internas do partido), o MDB também terá candidatos competitivos em Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus.

. Sobre M. Urbano e Santa Rosa quem dá as cartas por lá é o deputado Tanízio de Sá e aliados.

. A perversidade que se faz com a Leila Galvão às custas do erário é escandalosamente impressionante.

. Depois dessa, bom dia!