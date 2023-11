Benfica vive aumento em casos de dengue e clama por ajuda, diz vereador de Rio Branco

O vereador Francisco Piaba, em pronunciamento na sessão de terça-feira, 31, solicitou que a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), encaminhe ao Polo Benfica uma equipe de saúde, tendo em vista o aumento nos casos de dengue no local.

“O que mais se vê na UPA do 2º Distrito são casos de dengue e a grande maioria vem do Benfica. Peço que mandem uma equipe, mandem o fumacê para espantar esse mosquito. Tem pessoas adoecendo e precisamos fazer algo. E não é só no Benfica, não. Lá na Vila Acre também TAM muita gente com dengue, portanto, peço a secretária Sheila que atenda nosso pedido”, disse o vereador.

O parlamentar pontuou ainda sobre a necessidade de uma rotatória no Bairro Bom Sucesso. “Os moradores de lá me procuraram e relataram que estão tendo problema com um retorno lá na estrada. Ele apresenta um grande perigo, e antes que algo pior aconteça lá, uma vez que já foram atropeladas no local, faça uma rotatória”, falou Piaba.