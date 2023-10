DE CABEÇA ERGUIDA a campanha que arrecada lenços para mulheres em tratamento contra o câncer no Acre

Com o objetivo de aumentar a autoestima de quem passa por um tratamento oncológico, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), lançou, nesta sexta-feira, 27, a campanha de arrecadação de lenços De Cabeça Erguida. Para aderir, basta se dirigir à sede da Semulher, localizada na Travessa João XXIII, nº 1137, Village Waldemar Maciel, ou ir aos postos de coleta distribuídos em todas as secretarias estaduais.

A secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, reforçou que a ação visa impactar positivamente a vida das pessoas em tratamento oncológico, principalmente as mulheres.

“O tratamento do câncer é um desafio físico e emocional significativo. As mulheres que enfrentam essa batalha muitas vezes passam por procedimentos médicos invasivos, como cirurgias, quimioterapia e radioterapia, que podem resultar em perda de cabelo, uma das experiências mais visíveis e emocionalmente impactantes do tratamento oncológico”, explicou Márdhia.

El-Shawwa relembra ainda que, ao receber um lenço, os pacientes ganham uma forma prática e bonita de enfrentar a batalha. “Isto não apenas proporciona conforto físico, mas também ajuda a restaurar a confiança e a autoestima, permitindo que enfrentem o tratamento com maior dignidade e autoconfiança”, disse.

Para a titular da pasta, a arrecadação de lenços demonstra a solidariedade e o apoio da comunidade quanto à questão. “Saber que há pessoas dispostas a ajudar e se importar com o seu bem-estar emocional pode ser incrivelmente reconfortante para esses pacientes. Isso pode fortalecer o ânimo e determinação na luta contra o câncer, ajudando-as a enfrentar as adversidades com mais força”, reforçou, aproveitando para encorajar todos a participarem da campanha.

“Essas ações não apenas demonstram empatia, solidariedade e compaixão, mas também desempenham um papel fundamental na restauração da confiança neste momento tão desafiador de suas vidas”, frisou.

A campanha segue até o próximo dia 30 de novembro, e os lenços devem ser doados a instituições de tratamento oncológico no estado.