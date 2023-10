A Fiocruz divulgou nesta quarta-feira (11), o novo boletim InfoGripe mostrando que o Acre e seis Estados voltaram a dar sinais de crecimento das síndormes respiratórias agudas graves. “Nesta atualização, sete Estados apresentaram sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Acre, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo”, diz o Infogripe. Em Pernambuco, o crescimento se concentra nas crianças.

A análise aponta a manutenção de sinal de crescimento do número de novos casos semanais de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) associados à Covid-19, especialmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Referente à Semana Epidemiológica 40, de 1° a 7 de outubro, a pesquisa tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até o dia 9 de outubro.

Os estados que apresentam aumento nas internações por Covid-19 e requerem mais atenção são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Em relação às capitais, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo indicam crescimento em decorrência da Covid-19.

A última atualização do InfoGripe destacou que o estado do Amazonas apresentava indício sugerindo aumento da doença, mas isso não se confirmou. “Talvez tenha sido apenas uma oscilação natural ao longo das semanas, como é o caso do restante dos estados das regiões Norte e Nordeste. Mas é importante manter atenção nas próximas semanas para verificar se há uma manutenção desse ritmo ou se apresentará aumento”, observa p coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes.

Quanto aos casos gerais de SRAG no país, detectou-se sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de estabilidade na de curto prazo (últimas três semanas). Já para os vírus da influenza A e para o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o cenário é de estabilidade ou queda na maioria dos estados brasileiros. O quadro de rinovírus também apresenta desaceleração em boa parte do país.

Mesmo com o crescimento mais restrito aos estados do Centro-Sul do país, o pesquisador reforça o apelo à população para manter a vacinação da Covid-19 em dia. “Mantemos a nossa convocação para a vacinação. É fundamental que a população esteja vacinada de acordo com as doses especificadas para cada faixa etária”, afirma Gome.

No Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, o destaque se observa nas faixas etárias da população adulta, com ênfase nos casos de Covid-19, assim como no Distrito Federal, onde também há aumento nas ocorrências em idosos.

Goiás apresenta um ligeiro aumento nos positivos para a Covid-19 na população a partir de 65 anos. No Amazonas, como dito anteriormente, o sinal apresentado na outra atualização não se manteve, sugerindo tratar-se de oscilação, apenas; situação que se repete também no Acre e em Sergipe.

Em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo observa-se um aumento principalmente nas faixas etárias avançadas. Contudo, a capital carioca aponta para uma desaceleração no crescimento.

Já em Aracaju, o foco está nas crianças e pré-adolescentes. Curitiba e Goiânia apresentam sinais compatíveis com oscilação.