UM NOVO TEMPO NA TRANSACREANA 600 km de ramais recuperados em 2023

De abril a setembro, o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), recuperou mais de 74 ramais na AC-90 (Transacreana), em Rio Branco. A presença da autarquia nas comunidades rurais ao longo da estrada possibilitou a recuperação de mais 600 quilômetros de ramais.

“O Deracre ficou responsável por atender as famílias localizadas a partir do quilômetro 31 da estrada e nosso objetivo é garantir a trafegabilidade nos ramais, bem como atender os pedidos dos produtores agrícolas e dos alunos nas rotas das escolas. Todo trabalho representa o compromisso do governador Gladson Cameli em melhorar os ramais da zona rural de Rio Branco”, enfatizou o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Regional do órgão, Tony Roque, para a execução dos serviços, foram utilizados 23 equipamentos, como tratores esteiras, motoniveladoras, pá carregadeiras, caminhões caçamba, retroescavadeiras e carros de apoio. As ações do Deracre contam com quatros equipes e visam garantir o acesso dos alunos às escolas da região e garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais.

Deracre tem atendido solicitações das famílias dos ramais da Transacreana em Rio Branco. Foto: Ascom/Deracre

“É um compromisso do governador Gladson Cameli e temos trabalhado nos ramais da Transacreana e a cada dia que passa, avançamos mais para que as famílias tenham acesso”, declarou o diretor.

Os trabalhadores têm levado serviços de limpeza, raspagem, drenagem, aterros em pontos críticos, abaulamentos com saídas d’água, melhoramento e recuperação dos ramais, no intuito de facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir o deslocamento dos moradores na região.

Além disso, a presença das máquinas tem garantido reparos essenciais para os moradores nas estradas vicinais. No Ramal Miragina, a produtora agrícola, Margarete Silva de Souza, afirma que o Deracre tem dado assistência às famílias, levando mais acesso e garantindo o direito de ir e vir da comunidade do Capela.

“Estou muito feliz pelo trabalho do Deracre aqui no ramal. Nós podemos levar nossos produtos para cidade, trazer nossa feira e também um detalhe que é de nossos filhos ir à escola”, afirmou.

Para o senhor Antônio Virgínio, do Ramal Água Boa, os trabalhadores da autarquia executaram um trabalho satisfatório.

“Aqui vivem muitos alunos e toda comunidade ficava sem trafegabilidade, mas graças ao trabalho do Deracre, hoje nós conseguimos nos deslocar com mais facilidade e agradeço toda a equipe pelos serviços de melhorias”, disse.

O trabalho nos ramais é contínuo e visa garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue com obras em todo o estado.