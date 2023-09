Prorrogadas inscrições ao Fundo Estadual de Cultura no Acre

A Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM) publicou nesta quarta-feira, 30, no Diário Oficial do Estado, a retificação do Edital do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) n° 002/2023 – Arte e Patrimônio, que alterou o cronograma de inscrições, de divulgação de resultado final, além da retificação do Edital de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários n° 003/2023.

Os quatro editais do Fundo Estadual de Cultura, no valor de R$ 2,1 milhões, abrangem vários segmentos, por meio de incentivo direto. O objetivo deles é o fomento e incentivo aos artistas e a toda a cadeia produtiva cultural.

O edital de Arte e Patrimônio n° 002/2023 atende as áreas de Arte, Patrimônio Cultural e Humanidades, destinados à produção, formação, divulgação, circulação e intercâmbio que contribuam para o desenvolvimento artístico-cultural dos 22 municípios é o que disponibiliza a maior parte dos recursos, no valor total de R$ 1 milhão.

Publicou-se ainda o Edital de Prêmio de Mestres da Cultura Popular, o qual contemplará 30 mestres da cultura popular do estado com o prêmio de R$ 10 mil reais.

Já o Prêmio de Fortalecimento da Cultura Indígena contemplará 40 propostas, no valor de R$ 12,5 mil reais, cada.

O Edital de Incentivo Direto à Cultura, direcionado a entidades culturais, vai atender às demandas de cinco projetos de até R$ 60 mil, destinados exclusivamente às ações das entidades culturais estabelecidas no estado.

As inscrições do edital para entidades foram prorrogadas até 14 de setembro, e a divulgação do resultado está prevista para o dia 18 de outubro.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, instituiu comissão especial para avaliação dos projetos a serem recebidos para concorrência dos prêmios do Edital de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários, composta pelos seguintes membros: Maria Luiza Pinedo Ochoa, Karla Kristina Oliveira Martins, Aldeneide Batista de Lima, Roberto de Alcântara Tavares e Líbia Luíza dos Santos de Almeida.

Link de acesso para os editais:

https://www.femcultura.ac.gov.br/

Editais lançados:

– Edital Prêmio de Mestres: Um incentivo à preservação e transmissão dos saberes tradicionais, reconhecendo a importância dos mestres e mestras da cultura popular;

– Edital de Prêmio dos Povos Indígenas: Uma oportunidade de valorizar e apoiar a produção cultural das comunidades indígenas no nosso estado, respeitando suas tradições e expressões artísticas;

– Edital de Entidades Representantes de Classe Artística: Uma forma de estimular a organização e desenvolvimento de coletivos artísticos, promovendo a diversidade e a pluralidade cultural;

– Edital de Fomento e Incentivo à Cultura (Arte e Patrimônio): Uma iniciativa para preservar e valorizar nosso patrimônio cultural, estimulando a criação artística inspirada em nossa história e identidade.