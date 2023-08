Deputados aprovam R$ 2 milhões aos clubes de futebol do Acre

A Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) na Ordem do Dia desta quarta-feira (30), o Projeto de Lei de autoria do governo estadual que promete impulsionar o cenário esportivo local. A matéria prevê a distribuição de um montante significativo de R$ 2 milhões para os clubes de futebol do Acre, uma medida que visa fortalecer o esporte regional e proporcionar novas oportunidades de crescimento para as agremiações esportivas.

A iniciativa foi amplamente debatida entre os legisladores e recebeu apoio tanto da base governista quanto da oposição. Os defensores do projeto alegam que a injeção financeira nos clubes de futebol contribuirá para melhorias nas infraestruturas esportivas, apoio aos atletas locais e a promoção de eventos que possam atrair a atenção do público, fomentando a paixão pelo esporte no estado.

“A gente precisa estender a mão aos esportistas locais. Nós, no ano passado, fizemos um esforço enorme ao final do ano para que a gente pudesse garantir no orçamento o mínimo de recurso para financiar os nossos clubes, que vivem na amargura. Todo mundo promovendo o desporto com o suor do rosto e algumas moedinhas dos seus salários”, disse o deputado Edvaldo Magalhães.

Para o deputado Tanízio Sá valor destinado, R$ 2 milhões, representa um passo significativo para a revitalização do cenário esportivo no Acre. O parlamentar é um grande defensor da causa, semana passada por exemplo, a Aleac promoveu através de uma solicitação do próprio parlamentar, uma Audiência Pública para debater acerca do incentivo financeiro aos clubes profissionais de futebol acreano.

“Muitos dos clubes enfrentam desafios financeiros uma vez que os recursos que deveriam ser destinados pelo Estado, não estão chegando a eles. E isso muitas vezes impactam diretamente no desempenho e na capacidade de competir em nível regional ou nacional. A nova medida que aprovamos acabamos de aprovar, é vista como uma oportunidade para reverter essa situação e permitir que os clubes alcancem um patamar mais competitivo”, frisou o emedebista.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac