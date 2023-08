Afonso Fernandes avalia caso de recém-nascido separado dos pais

Na manhã desta quarta-feira (30) durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Afonso Fernandes (PL) fez um discurso abordando um tema que ele considera ser de extrema importância e complexidade. O parlamentar trouxe à tona a situação a separação de um recém-nascido de seus pais.

Segundo o deputado Fernandes, o bebê nasceu subnutrido, levando os pais a procurarem ajuda nos órgãos municipais e, posteriormente, no Pronto-Socorro (PS). Em seguida, a criança foi internada no Hospital Santa Juliana, onde, após uma avaliação a equipe de atendimento decidiu notificar o Conselho Tutelar. Esse desdobramento culminou na retirada da guarda da criança dos pais. De acordo com as informações disponíveis, a família não apresentava impedimentos que justificassem a separação, tendo inclusive buscado tratamento adequado para o filho.

Em sua intervenção, o parlamentar questionou a forma como esse processo se desenrolou, destacando a ausência de diálogo prévio com os pais e a separação abrupta que ocorreu. Ele sugeriu que as partes envolvidas fossem convidadas para uma reunião na Aleac para esclarecer a situação perante a Assembleia Legislativa. O deputado propôs a presença dos pais, da direção do Hospital Santa Juliana e do Conselho Tutelar a fim de lançar luz sobre os acontecimentos.

“Diante da comoção e preocupação geradas por esse incidente, espera-se que a Assembleia Legislativa dê continuidade a essa discussão, buscando esclarecimentos e medidas que assegurem a proteção dos direitos de todas as partes envolvidas, em especial o bem-estar da criança”, pontuou.

Texto: Andressa Oliveira