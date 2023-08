O governo do Estado trabalha com medidas concretas para combater o crime organizado e a violência. Nesta quarta-feira, 30, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), entregou à população de Mâncio Lima o Centro Integrado de Segurança Pública.

Com um investimento superior a R$ 1,9 milhão, fruto de recursos repassados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), o Centro Integrado de Segurança Pública irá reunir a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros em um único lugar. A ação otimizará recursos, fortalecerá o combate à criminalidade e proporcionará a prestação de serviço à população.

Nos últimos anos, a gestão do governador Gladson Cameli investiu na segurança de Mâncio Lima com a contratação de policias, aquisição de novas viaturas e outros equipamentos. Isso resultou na diminuição da criminalidade, fortalecimento do combate ao tráfico de drogas e em uma melhor sensação de segurança para aproximadamente 20 mil manciolimenses.

O que disseram

“Aqui vemos uma união de esforços, o compromisso de toda a equipe do governo do Estado em ações que buscam criar condições para que as nossas forças de segurança possam exercer suas funções. Contratamos novos agentes policiais e o sistema público de segurança foi todo reestruturado”, disse o governador Gladson Cameli.

“O nosso governador Gladson tem tido um olhar especial para a Segurança Pública. Já tivemos muitos investimentos e o que nós estamos colhendo agora é fruto de um empenho, de muita dedicação e desses investimentos”, falou a vice-governadora Mailza.

“Além de atender a população do município, essa obra vai gerar qualidade de vida para os profissionais da Segurança Pública. Necessitávamos de uma delegacia com condições de trabalho e também de um espaço para o nosso Corpo de Bombeiros que está se instalando agora aqui”, ressaltou secretário de Estado de Segurança Pública, José Américo Gaia.

“Hoje o governo do Estado está entregando um investimento que vai proporcionar dignidade para os nossos policiais trabalharem e para a população que vir buscar serviços. Hoje nós temos um governador que dá uma atenção diferenciada para a Segurança Pública”, relatou o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel.

“Nós estamos agora no meio da operação Guardiões do Bioma, que visa mitigar os danos causados pelos incêndios ambientais, e foi justamente na melhor época, na inauguração desse centro integrado, onde agora nos instalaremos em Mâncio Lima. Vamos oferecer o melhor atendimento à população”, ressaltou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Charles da Silva.

Ainda estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga, o deputado estadual Nicolau Junior, o prefeito Isaac Lima, secretários de Estado, secretários municipais, representantes e agentes da Segurança Pública, vereadores de Mâncio Lima e a sociedade civil.