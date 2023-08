Os 79 anos da Rádio Difusora Acreana, a voz das comunidades

Em comemoração aos 79 anos da Rádio Difusora Acreana, o governador do Acre, Gladson Cameli, celebrou as conquistas e os investimentos na rádio que é conhecida como A Voz das Selvas, na manhã desta sexta-feira, 25, no Casarão, em Rio Branco. A festa contou com a presença de locutores, produtores e equipe técnica atuantes na programação e ouvintes da rádio. Os músicos do Senadinho animaram a festividade.

Na comemoração, o governador reafirmou o comprometimento do Estado com o veículo e com a estrutura das unidades, incluindo a cessão de um terreno para a construção de uma nova sede na capital e a aquisição de veículos para garantir o trabalho dos servidores.

“Eu tenho um compromisso com vocês. A nossa Difusora Acreana faz parte do sucesso do governo. O trabalho de vocês salvou vidas durante a pandemia da covid-19. Vamos cuidar desse diamante que é o estado. O Acre nos pertence. Defendam e protejam. Vamos colocar no radar que o terreno vai sair”, declarou o chefe de Estado.

Atuando há 39 anos na rádio, o diretor da Difusora Acreana, Raimundo Fernandes, agradeceu ao governador a atenção que tem sido voltada para a emissora. “Todos estão na luta do dia a dia, em especial nossos servidores. E somos gratos porque a história da Difusora é uma história real no coração de cada um. Sabemos a importância da rádio e graças a Deus no seu governo foi restaurada. Estamos confiantes e corajosos”, ressaltou o diretor.

A secretária de Comunicação, Nayara Lessa, afirmou que é um privilégio fazer parte desse momento da comunicação pública: “O governador Gladson Cameli é quem mais tem investido na comunicação pública, temos tido inúmeros avanços na sua gestão e agradecemos a todos os funcionários da Difusora, são servidores excepcionais”.

A voz do programa Sem Fronteira, Antonio José Macedo, discursou sobre a história da rádio desde 1944. Com a referência a momentos históricos, o locutor pontou que “a Difusora Acreana faz parte da cultura e é patrimônio de toda a humanidade. A nossa emissora foi e é importante”, destacou.

Conquistas e investimentos

O governo do Estado tem investido recursos para melhorar a estrutura das rádios. Até o momento, o montante investido é de mais de R$ 1 milhão para as reformas dos prédios do Sistema Público de Comunicação.

As unidades da Difusora Acreana do interior estão sendo beneficiadas com as revitalizações. Em maio, o Estado entregou a sede de Sena Madureira recuperada e, este mês, foi a unidade de Feijó.

Os investimentos de mais de R$ 600 mil também foram destinados para a aquisição de novos transmissores, ampliações nas instalações físicas, atualização de equipamentos, melhorias na climatização e na sonorização dos estúdios. A intenção é garantir as condições que proporcionam a elevação da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Nas próximas semanas, serão investidos mais R$189 mil nas rádios públicas em transmissores mais potentes, microfones, antenas e mesas de som. O investimento será fruto de emendas do senador Alan Rick (R$ 150 mil), com contrapartida da Secom (R$ 39 mil).

O que disseram

“A Difusora Acreana faz parte da cultura e é patrimônio da humanidade. A nossa emissora foi e é importante hoje”.

Antonio José Macedo, locutor da Difusora Acreana

“Para mim, é muito gratificante ser comunicadora, principalmente da Rádio Difusora Acreana que eu amo e amo”.

Nilda Dantas, locutora da Difusora Acreana

“É uma honra e satisfação participar dos 79 anos da emissora que faz um serviço brilhante no nosso estado. Me recordo do momento da covid-19. Meus agradecimentos especiais a vocês, que fazem a comunicação no nosso estado”.

Alysson Bestene, secretário de Estado de Governo

“É uma satisfação muito grande vivenciar esse momento tão lindo e carinhoso. Sempre estamos em agenda e correria, mas no dia de hoje fiz questão de vir e comemorar com todos vocês. Estou feliz e agradecida a Deus por vivenciar esse momento maravilhoso e tão importante”.

Maria Antônia, deputada estadual

“Lembro que a minha primeira entrevista como homem público foi na Difusora. A equipe me deixou muito à vontade, e a rádio está há 79 anos levando informação para o Acre inteiro, com a melhor qualidade. Temos o maior carinho e respeito”.

Samir Bestene, vereador de Rio Branco