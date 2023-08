Pedala Rio Branco: projeto reúne dezenas de ciclistas na capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação (SDTI) realizou, neste domingo (27), a 1ª edição do Projeto Pelada Rio Branco, uma cicleata recreativa para incentivar a prática do esporte e fomentar o turismo na capital.

A concentração foi no Lago do Amor, que antes das 7h da manhã já estava somando mais de 600 atletas, entre adultos, idosos e crianças. Todos ansiosos para prestigiar o evento organizado pela gestão municipal.

Luciete Cavalcante, do grupo de pedal Divas do Quinari, veio de Senador Guiomard só para prestigiar o evento. Ela disse que a prefeitura está de parabéns e destacou que iniciativas como essa estimulam as pessoas que gostam da atividade.

“Tem sempre alguém querendo participar, que está em casa e quer sair. Desejo que a prefeitura faça mais porque no final do ano ainda vai ter muitas coisas como o Outubro Rosa que dá pra gente participar. Parabéns prefeitura, nota 10”, declarou.

Quem também esteve presente no evento foi o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. Antes de ser dada a largada, os ciclistas se alongaram com a instrução de um professor de educação física. Depois com a bicicleta alinhada, capacete fechado, foi dada a largada.

Minutos depois já era possível ver os primeiros colocados. A chegada foi na Praça da Revolução em frente à Prefeitura de Rio Branco aonde foi servido um café da manhã, organizado pela municipalidade. Um espaço para massagem também foi oferecido aos participantes, em parceria com uma universidade local. Para Itamar Crisóstomo do grupo Pedal da Diversão é muito satisfatório ver que a gestão também é uma apoiadora do ciclismo na capital.

“Isso aqui é um importante incentivo porque a prefeitura está proporcionando às pessoas que tem vontade de pedalar e não tem aquela motivação. A prefeitura está de parabéns pelo 1º Pedala Rio Branco”, disse.

O encontro teve a participação de outros grupos de pedal da capital, mas também tiveram àqueles que vieram pela primeira vez e trouxeram toda a família, como foi o caso de Luana Rocha.

“Nós temos poucos espaços de lazer e esporte, então é bacana quando podemos fazer isso num domingo e coincidir com as férias das crianças. É legal a iniciativa pra gente ter esse momento de lazer com a família.”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente e destacou a importância dos ciclistas terem atenção nas rodovias da cidade e para sempre terem em mente que ao sair de casa eles também precisam retornar com segurança.

Após o café da manhã, o prefeito, acompanhado de outras autoridades, realizou o sorteio de duas bicicletas e equipamentos de segurança.

Wagner Medeiros foi um dos felizardos que ganhou uma das bicicletas. Ele falou que está impressionado em ver uma gestão apoiar tanto o esporte.

“É uma excelente iniciativa da Prefeitura de Rio Branco e dei graças a Deus dessa sorte de ter ganhado esse prêmio justamente na primeira edição da passeata e espero ter outras pra poder dar continuidade nesse incentivo da prefeitura.”

Sorteio finalizado, o momento foi de curtir o fim do evento com um banho de mangueira proporcionado pelo Corpo de Bombeiros. Nem o prefeito ficou de fora.

“Que sucesso hein, Bino. A alegria dos que participaram, foi lindo! Todo mundo participando é alegria, depois dessa pandemia, precisamos de alegria. Todos estão convidados para a inauguração noturna da Via Chico Mendes, lá são 4 km”, enfatizou.

“O evento foi abraço pela cidade prefeito e essa é só a primeira edição pessoal, temos mais duas ainda este ano. Pedala Rio Branco”, enfatizou o secretário da SDTI, coronel Ezequiel Bino.