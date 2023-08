O governo do Acre, por meio das secretarias de Administração (Sead) e de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 23, três editais de convocação de processos seletivos simplificados para atuação na rede de educação pública estadual.

A lista dos candidatos segue na seguinte ordem: cargo, município, classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota, em ordem de classificação. As convocações se referem à substituição de contratos temporários que estão se encerrando, definindo a data final para a entrega de documentos até o dia 4 de setembro de 2023, das 07h30 às 13h30. Para conferir a lista de documentos necessários e os endereços de entrega, acesse os editais abaixo:

Para obter informações gerais referentes aos processos seletivos simplificados, deve-se entrar em contato com a Secretaria de Estado de Educação, por meio dos telefones: (68) 3213-2331/3213-2332, ou por meio do endereço eletrônico: [email protected].