MEC abre curso de educação inclusiva com 1,2 milhão de vagas

Professores de todo o país vão ter a oportunidade de se inscrever em mais de 1,2 milhão de vagas para cursos. A iniciativa é focada na especialização de educadores da rede básica, que atuam em sala de aula, para o ensino especial inclusivo.

As vagas serão ofertadas por meio da Secadi, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão e da Capes, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.

As inscrições para as primeiras 250 mil vagas começam no dia 21 de outubro. As aulas serão iniciadas em março de 2025.

De acordo com o Censo Escolar 2023, no Brasil, existem 1,5 milhão de alunos da educação especial matriculados em classes comuns na educação básica em escolas públicas.

Segundo o Ministério da Educação, responsável pela oferta dos cursos, o dado evidencia a importância de investimentos na formação dos professores para o aprimoramento do trabalho pedagógico nas escolas.