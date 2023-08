No mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, as forças de Segurança do Estado do Acre deflagram, a partir da próxima segunda-feira, 21, a Operação Shamar, que segue até o dia 15 de setembro, abrangendo todos os 22 municípios acreanos, visando o combate ao feminicídio e à violência doméstica e familiar.

Promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), sob a Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Diopi/Senasp), a Operação Shamar compreende um esforço do governo do Acre em viabilizar atuação integrada e harmônica entre as forças de Segurança do Estado, a fim de combater à violência doméstica e familiar contra a mulher. As ações serão coordenadas pelo Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) do Acre.

Durante o período da operação, ocorrerão ações educativas, preventivas, ostensivas e repressivas; ampliação de investigação de crimes de violência doméstica e feminicídio; reforços de efetivo às Delegacias da Mulher (DEAMs) e/ou envio de equipes das DEAMs para atuar em outras localidades, no sentido de promover um atendimento mais célere e especializado; contabilização do volume de procedimentos instaurados e concluídos, bem como prisões em flagrantes, pedidos de medidas protetivas e outros indicadores da violência doméstica contra a mulher no estado.

O secretário de Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, destacou a importância da operação, reforçando o compromisso das forças de segurança para que os índices de violência contra a mulher sejam reduzidos. “Essa operação veio complementar as ações de segurança em defesa das mulheres, agora em todos os municípios do Acre”.

Fazem parte da Operação Shamar a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha, e o Grupo Especial em Fronteira (Gefron).