O processo seletivo de estágio SEAD AC (Secretaria de Estado de Administração do Acre), regido pelo edital nº 05/2023, visa a formação de cadastro reserva de estudantes de nível superior. A seleção está sendo organizada a executada sob a responsabilidade do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.

Todas as oportunidades são para lotação na capital do estado do Acre, Rio Branco, destinas a estudantes de cursos de nível superior, a partir do segundo semestre da graduação ou licenciatura, nas seguintes áreas: História;

Sociologia;

Artes Cênicas;

Engenharia Civil;

Comunicação Social;

Biblioteconomia;

Arquivologia;

Economia;

Publicidade e Propaganda;

Administração;

Marketing;

Letras;

Arquitetura;

Música;

Museologia.

Os interessados em concorrer às oportunidades de estágio SEAD AC devem realizar suas inscrições, estritamente via internet, no período de 2 a 16 de agosto de 2023, utilizando a plataforma online do CIEE.

Por: PET Economia Ufac