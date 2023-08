Em discurso na sessão desta terça-feira (8), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), falou sobre o ‘falso ambiente de normalidade’ na Casa de Leis se referindo ao desconforto que segundo ele, os deputados da base do governo sentem devido a algumas atitudes de Gladson Cameli (Progressistas).

“Quem não lembra do episódio envolvendo a líder do governo nesta Casa antes do recesso parlamentar? Alguém já se perguntou porque ela não se pronunciou nenhuma vez nesta tribuna após a volta dos trabalhos? Porque quando se tem crise não se rebelam as crises. Daí fica um clima falso porque não há respeito. Não se tem uma relação política. Há de se ver pelo menos um cheirinho no cangote, um afago porque ser base não é fácil. Seria bom se alguém se rebelasse, falasse de suas dores. Isso é importante”, enfatizou.

O oposicionista citou ainda as exonerações que foram assinadas pelo governador Gladson Cameli nos últimos dias, como a troca de comando do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen), por exemplo.

“A minha obrigação aqui é descascar um pouco da pereba. O governo do Estado troca quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser porque é da sua prerrogativa fazer trocas. Agora, o trato que esse governo dá aos seus deputados da base é humilhante. A troca da presidência do Iapen é um exemplo disso, ninguém ligou para dizer olha, tu dançou. Nem passaram um merthiolate para amaciar a notícia. Porque a relação do governo com sua base é de completo desrespeito”, disse.