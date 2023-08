Em mais uma importante ação, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) entregou na manhã desta terça-feira, 8, centenas de equipamentos médicos para reforçar a atuação médica na capital e no interior.

De acordo com o governador Gladson Cameli, o trabalho conjunto entre gestores e parlamentares é essencial para garantir melhorias para a população. “Entregamos equipamentos médicos hoje, provenientes de emendas parlamentares, e na última sexta-feira assinamos a ordem de serviço para a construção da maternidade. Sem uma democracia fortalecida e sem uma equipe unida isso não seria possível”, frisou.

Destinaram recursos os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, o então senador Gladson Cameli e também os ex-deputados Jessica Sales, Jesus Sérgio, Perpétua Almeida e César Messias.

Foram entregues diversos utensílios, como mesas, camas hospitalares, bisturis, balanças e outros. O valor total é de R$ 1,5 milhão.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou que o interior também vai ser beneficiado com a ação. “Quero frisar o trabalho da equipe de planejamento, que não mediu esforços para fazer essa entrega. Já temos R$ 8 milhões empenhados para aquisição de equipamentos que vão fortalecer as unidades da capital e principalmente do interior”, disse.

Nova maternidade de Rio Branco

Cameli, acompanhado da vice-governadora, Mailza, visitou também o canteiro de obras da nova maternidade de Rio Branco, que está em sua primeira fase. “Teremos cinco etapas na construção desse prédio. Ao término de cada uma, já vai ser possível utilizar a parte da instalação que foi concluída. Queremos dar uma resposta rápida à população”, observou o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes.

O valor total previsto de empenho na maternidade é de quase R$ 95 milhões, e conta com apoio do Escritório das Nações Unidas para Projetos e do governo federal. A futura unidade hospitalar está localizada na Avenida Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito.

Com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal, 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI), 15 leitos de UCI Canguru, além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que vai atender gestantes de alto risco, a maternidade será uma das maiores e mais avançadas da Região Norte do país.

“Toda a nossa equipe está unida em prol de trazer benesses à população. Por isso, a presidente do Detran, Taynara Martins, cedeu o terreno para a construção deste prédio tão importante”, destacou o governador.