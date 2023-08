Jarude faz ameaças contra remoção de suas vagas nas comissões

Emerson Jarude ameaça pedir recontagem dos membros das comissões da Aleac caso seja retirado da CCJ

Pela primeira discursando como líder do Partido Novo, o deputado Emerson Jarude disse que tomou conhecimento de que o líder do MDB no Poder Legislativo, Tanízio Sá, apresentou um documento onde a sigla pede que ele deixe de fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar disse que se isso ocorrer, ele pedirá a recontagem dos membros das demais comissões da Casa.

“Tomei conhecimento de que foi apresentado um documento a Mesa Diretora da Aleac, onde o líder do MDB sugere minha retirada da CCJ. Cabe a esta Casa fazermos um acordo sobre isso. O partido Novo fez o pedido para que eu continue integrando a Comissão que, diga-se de passagem, tem sido extremamente produtiva”, pontuou.

Jarude disse que caso ele seja retirado da CCJ, o Partido Novo reivindicará vagas nas comissões. “Com isso, será feita uma recontagem das demais comissões que existem na Aleac para que asseguremos a proporcionalidade dos partidos dentro dos grupos. O próprio MDB passará de 12 para 6 cadeiras ocupadas”, ressaltou.

Ele finalizou seu discurso afirmando que espera que as coisas permaneçam como estão e que não seja preciso mexer em todas as comissões da Aleac, mantendo assim, o acordo para que ele permaneça na CCJ.