A Câmara Municipal de Rio Branco realizou no último fim de semana uma Audiência Pública para debater o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 2º Bimestre e o Relatório de Gestão Fiscal do 1º Quadrimestre do Exercício de 2023, requerido pelo vereador Ismael Machado (PSDB)

A audiência contou com a presença do secretário Municipal de Planejamento de Rio Branco em exercício, Valdenir Júnior; o diretor de orçamento, Euzébio Pinheiro, da Secretaria Municipal de Planejamento de Rio Branco; o secretário Municipal de Finanças, Wilson José das Chagas Sena Leite; secretária adjunta de Finanças, Flaviane Agustine Stedille; diretor de contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, Carlos Fábio Pereira; contadora da Secretaria Municipal de Finanças, Renata Costa; diretora de gerenciamento de projetos e capitação de recursos da SEPLAN, Sarah Diniz.

Flaviane Agustine Stedille, secretária Adjunta de Finanças, apresentou os relatórios referentes ao exercício de 2023, o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre e relatório resumido de execução orçamentária do segundo bimestre.

O secretário Municipal de Finanças, Wilson José, explica como se deu o aumento á corrente liquida com o pessoal.

“Em razão do aumento em valorização aos educadores, não foi gasto 70%, mas sim 100% do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. Tem se observado que para manter o percentual devemos aumentar a receita ou corte de despesa com o pessoal, estamos no limite de alerta e o município tem tido cautela, pois isso pode comprometer investimentos”.

Ainda em sua fala, o Secretario Wilson justifica o valor abaixo da receita e relata que seguindo um histórico de receitas, o aumento se dar no segundo semestre e que ações já estão sendo tomadas para se ter um equilíbrio, equalizando a previsão da receita.

O autor da propositura, vereador Ismael Machado (PSDB) destaca o compromisso e a transparência com as receitas e despesas do município.

“Agradecer a presença de todos os funcionários da CMRB por apoiar, orientar e suporte. Estou tratando com pessoas competentes, responsáveis e com conduta ilibada e cumprimos aqui o papel com as receitas e despesas do município, oportunizamos a todos, isso é transparência e esperamos que possam estar sempre acompanhado e verificando, parabéns ao executivo municipal”. (Por Emely Azevedo, estagiária de Jornalismo na CMRB)