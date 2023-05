Quer ser conselheiro tutelar? inscrição só até 31/5 em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco informa que o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2024/2028, que está publicado desde o dia 4 de maio, segue com as inscrições abertas até o dia 31 (quarta-feira).

Segundo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Sarah Farhat, o edital está disponível para que as pessoas possam verificar a documentação necessária para se inscrever. Ela ainda explicou que um dos critérios para concorrer uma das vagas é que o candidato já tenha experiência na área da criança e do adolescente atuando na promoção, proteção ou garantia de direito.

“Estamos convocando todas as pessoas que se sintam à vontade em participar desse processo muito importante para o município porque o Conselho Tutelar vai fiscalizar a política da criança e do adolescente nos termos da vulnerabilidade”, explicou.

O Processo Seletivo destina-se primeiramente à escolha de 15 membros titulares e suplentes, para atender aos 1º, 2º e 3º Conselhos Tutelares de Rio Branco, bem como a escolha de mais cinco membros titulares e suplentes, condicionada à instituição do 4º Conselho Tutelar, em processo de criação pelo município, para o mandato de quatro anos, permitida a recondução, mediante novo processo de escolha, nos termos da legislação.

Os interessados devem se dirigir até a Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), situado na Rua Alvorada, nº 412, no Bosque, das 7h às 12h e das 14h às 17h, portando envelope lacrado, não podendo ser grampeado, contendo todas as documentações e a ficha do formulário de inscrição preenchida.