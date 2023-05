a tarde desta sexta-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre prendeu um homem de 36 anos de idade transportando pasta-base e cloridrato de cocaína. O flagrante ocorreu no Km 158 da BR-364, durante fiscalização de rotina. O ilícito foi apreendido em local oculto no veículo.

Os PRFs realizavam abordagens na rodovia federal, por volta de 14h40min, quando deram ordem de parada a um motorista que viajava sozinho, no sentido Sena Madureira/Bujari, interior do estado. Durante a fiscalização, o homem ficou visivelmente nervoso e não informou com precisão o motivo da viagem. A suspeita fundamentou a fiscalização minuciosa, quando ao verificar o para-choque do veículo os PRFs localizaram uma cavidade onde estavam ocultos vários invólucros contendo substâncias com características de cocaína. Ao ser submetida ao teste preliminar, a droga foi confirmada.

A PRF apreendeu 15,20 kg de cloridrato de cocaína e 13,06 kg de pasta-base de cocaína, totalizando 28,26Kg do narcótico. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, com o veículo e toda a apreensão, para os procedimentos cabíveis na Polícia Civil.