Gol fica calada e é autuada por atrasos e falta de informação

A Divisão Regional do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) em Cruzeiro do Sul autuou, nesta semana a empresa Gol Linhas Aéreas, por descumprimento de solicitação do Procon de esclarecimentos sobre atrasos e cancelamento de voos na região.

Após repercussão sobre o cancelamento e atrasos de voos no aeroporto de Cruzeiro do Sul, em abril, o Procon solicitou explicações à empresa acerca da operacionalização, cancelamentos, quantidade de passageiros afetados e demais informações.

Porém o Instituto não obteve a documentação requerida ao fornecedor, infringindo a legislação de defesa do consumidor, o que resultou na aplicação do auto de infração, que pode ocasionar sanções administrativas, inclusive com a aplicação de multa.

O chefe da Divisão no município, Vasco Júnior, destaca que “o Procon tem o papel de monitorar a qualidade dos serviços, identificar e punir as empresas quanto à má prestação de serviços oferecidos no estado, atuar de forma objetiva com a punição e exigir as adequações pertinentes de acordo com Código de Defesa do Consumidor”.

A empresa obteve o prazo de 20 dias para defesa técnica acerca dos fatos.