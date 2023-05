Energisa é homenageada na Câmara de Vereadores de Acrelândia

O robusto investimento realizado pela Energisa no município de Acrelândia foi motivo da homenagem concedida na Câmara de Vereadores local. A cerimônia ocorreu na sede do parlamento mirim nesta terça-feira, 23/05. A iniciativa foi do vereador Cleuson Oliveira.

Para receber a moção de aplausos, o diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, e parte da sua diretoria estiveram na sessão para reforçar o compromisso com a melhoria na qualidade do fornecimento de energia nessa região.

“Estamos contentes com esse reconhecimento. Vamos inaugurar a subestação em breve, mas o trabalho não parou aqui. Ainda temos muito o que fazer em Acrelândia e por todos os municípios do Acre, afinal o compromisso da Energisa é com a qualidade no fornecimento de energia para toda a população do estado”, comentou Ricardo Xavier.

O principal investimento na região trata-se da subestação de energia e 63 quilômetros de linhas de distribuição que, juntas, estão avaliadas em R$ 62 milhões. Essa obra é importante para regular o nível de tensão para a região do Baixo Acre e aumentar a confiabilidade do sistema na região, impactando diretamente quase 12 mil clientes. A entrega da subestação deve ocorrer em julho.

Essa obra vai melhorar significativamente a qualidade do fornecimento de energia em Acrelândia, Plácido de Castro e Vila Campinas. A nova subestação possui duas vezes mais capacidade de atendimento de carga que sua antecessora. Possibilitando crescimento de mercado na região do Baixo Acre para os próximos 10 anos.

Esta entrega faz parte do pacote de investimentos da Energisa no estado do Acre. “Em apenas quatro anos, a empresa já investiu um bilhão de reais para garantir energia limpa e de qualidade para os acreanos”, completou Ricardo Xavier.

E toda essa modernização e expansão do sistema elétrico tem proporcionado melhorias significativas, com redução de 66% da frequência de falta de energia e 41% na duração dessas quedas de energia.