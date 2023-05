“Sua presença animava a todos”: o adeus a Mário Longuin

O PT do Acre emitiu nota de pesar pelo falecimento de Mário Longuin, antigo militante do partido e um dos mais populares ativistas políticos de Rio Branco -tanto que era conhecido como Mário do PT.

Mário tinha 52 anos.

Nota de pesar

É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido companheiro, Mário Longuin, conhecido como Marião do PT. Ele nos deixou de forma repentina, deixando-nos em profundo pesar.

Marião era um guerreiro incansável, dedicado à causa dos trabalhadores. Sua paixão pelo Partido dos Trabalhadores era inspiradora, e sua presença contagiante animava a todos nos comitês, nas caminhadas e nas plenárias.

Sua generosidade e disposição para ajudar eram inigualáveis. Sempre podíamos contar com Mário em momentos difíceis. Sua voz poderosa nas ruas de Rio Branco será lembrada com saudade. Seu compromisso com a militância era admirável, e seu legado viverá em nossas lutas diárias.

Neste momento de dor, queremos expressar nossa solidariedade …