Você sabe o que é Fórmula Vee? tem piloto acreano fazendo sucesso

O piloto acreano Pedro Henrique Antunes foi o grande destaque da terceira etapa da Fórmula Vee, realizada neste fim de semana na cidade de São Paulo. Ele está agora na terceira colocação na classificação geral do campeonato paulista e somou sua quarta vitória na competição.

Pedro Antunes conta o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), para participar da competição. “Foi uma corrida incrível, com grandes duelos pelos primeiros lugares e, no final, uma chegada eletrizante”, disse o piloto.

O piloto acreano cruzou a linha de chegada com 0,004s à frente do francês Laurent Guerinaud, atual tricampeão paulista da Fórmula Vee. O tempo representa em torno de 10 cm na pista de 4,309 km de Interlagos. Foi a segunda vez que Antunes terminou na vice-liderança.

A prova de domingo acabou sendo uma grande recuperação para Pedro Henrique, uma vez que no sábado, na corrida valendo pela terceira etapa do campeonato paulista, ele teve problemas com o carro e acabou ficando em 11º lugar.

Apoio do Governo do Estado foi fundamental para os resultados do piloto acreano. Foto: Fernando Santos/Comunicação FVee

“Fiquei muito frustrado com o problema no sábado, que já havia acontecido antes. Mas a equipe agiu rápido e com muita eficiência e me proporcionou um carro ótimo no domingo”, disse.

Agora, o piloto acreano está na terceira colocação na classificação geral do campeonato, com 76 pontos e apenas um ponto atrás do vice-líder, Laurent Guerinaud. O primeiro colocado na competição é Levi Simões, que venceu as duas provas e chegou aos 90 pontos.