Temporários do antigo Depasa tem R$4 milhões em indenizações

O governador Gladson Cameli confirmou nesta segunda-feira, 15, a continuidade do pagamento de indenizações extraordinárias aos trabalhadores temporários do extinto Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), atual Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre). Na última semana, 196 ex-servidores foram contemplados.

Ao todo, cerca de mil pessoas receberão as verbas rescisórias, que somam quase R$ 4 milhões. A vantagem financeira é um compromisso assumido pela atual gestão no fim do ano passado, já que estes trabalhadores temporários, conforme a legislação, não teriam direito ao benefício.

Para dar legalidade ao processo, uma lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e sancionada pelo governo do Estado. A remuneração está sendo feito de forma integrada entre Saneacre, Secretaria de Planejamento (Seplan) e Secretaria da Fazenda (Sefaz). A estimativa é que os pagamentos sejam concluídos até a primeira quinzena de junho.

No vídeo divulgado nas redes sociais, o governante lembrou que todos os servidores provisórios do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já receberam as indenizações, que totalizaram mais de R$ 360 mil, e garantiu ainda o repasse para ex-trabalhadores do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo (ISE).

Veja o anúncio do governador Gladson Cameli: