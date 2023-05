Convocados da PC tem até o dia 22 para entrega de documentos

Os candidatos convocados no concurso da Polícia Civil do Acre, conforme o edital nº 063 SEAD/PCAC de 02 de maio de 2023 (páginas 13 e 14) do Diário Oficial do Estado (DOE), devem ficar atentos ao fim do prazo para a entrega dos documentos e inspeção médica, pois os convocados têm até segunda-feira, 22, para a realização das exigências.

Após obter todos os laudos médicos, o candidato deverá agendar o seu atendimento, por meio do número (68) 3215-4332 e após o agendamento, se dirigir à Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 22 de maio, das 8h às 11h, no Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência), situado na Rua Benjamin Constant n° 351, Bairro Cerâmica, em Rio Branco, ou das 13h às 17h, no endereço Rua Leopoldo de Bulhões, nº 216 – Bairro do Alumínio (Sala do TFD) em Cruzeiro do Sul.

Os candidatos deverão comparecer para inspeção médica, munidos de documento de identificação original.

Serão considerados documentos de identificação, para fins de inspeção médica: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos e outros); Passaporte brasileiro; Certificado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação.